Candle Fitness - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 155
Ranking:
-
Publicado:
El concepto Candlestick Fitness se utiliza en la codificación de Algos HFT basados en algoritmos de optimización de poblaciones.
Este simple indicador oculta aquellas velas que no son aptas, por ejemplo, el rango del cuerpo (apertura-cierre del oso o cierre-apertura para el toro) no es el 75% del rango superior o inferior de la mecha.
el porcentaje de comparación del cuerpo de la mecha con el 75% se establece mediante un parámetro de entrada predeterminado y personalizable por los usuarios.
Ocultar las velas no aptas puede ayudar en la posterior agrupación y barajado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48071
