CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicador para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
128
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Voitto Tappio muestra las ganancias y pérdidas de todas las velas en las que se supera el umbral dado. Los valores se calculan en puntos y en porcentaje.

El indicador puede calcular las ganancias/pérdidas en dos modos: diferencia entre el cierre y la apertura de la vela, y como diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior.

Puede establecer límites mínimos de cambio (para pips y porcentaje), modos de cambio, y también puede controlar el color de la fuente de los números de salida. El indicador está disponible para MT5.


XAAUSD Gráfico semanal



    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48081

    ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

    Este es un indicador para calcular medias móviles ponderadas ATR.

    Titik Impas Breakeven Titik Impas Breakeven

    Mientras que ajustar manualmente el stop-loss de una sola operación para que coincida con su precio de apertura es una tarea relativamente sencilla, gestionar numerosas posiciones individualmente puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. El script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 agiliza este proceso, proporcionando eficiencia y comodidad a los operadores que gestionan múltiples posiciones.

    Filtro PHSB Filtro PHSB

    Este Screener fue creado para simplificar el proceso de búsqueda de activos que cotizan a precios reducidos. El uso inicial puede tardar un poco más debido al proceso de carga de datos para todos los instrumentos seleccionados. La herramienta puede escanear todos los activos disponibles del broker o limitarse a clases de activos específicas.

    Candle Fitness Candle Fitness

    El concepto Candlestick Fitness se utiliza en la codificación de Algos HFT basados en algoritmos de optimización de poblaciones.