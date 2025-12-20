Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicador para MetaTrader 5
Voitto Tappio muestra las ganancias y pérdidas de todas las velas en las que se supera el umbral dado. Los valores se calculan en puntos y en porcentaje.
El indicador puede calcular las ganancias/pérdidas en dos modos: diferencia entre el cierre y la apertura de la vela, y como diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior.
Puede establecer límites mínimos de cambio (para pips y porcentaje), modos de cambio, y también puede controlar el color de la fuente de los números de salida. El indicador está disponible para MT5.
XAAUSD Gráfico semanal
