Voitto Tappio muestra las ganancias y pérdidas de todas las velas en las que se supera el umbral dado. Los valores se calculan en puntos y en porcentaje.

El indicador puede calcular las ganancias/pérdidas en dos modos: diferencia entre el cierre y la apertura de la vela, y como diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior.

Puede establecer límites mínimos de cambio (para pips y porcentaje), modos de cambio, y también puede controlar el color de la fuente de los números de salida. El indicador está disponible para MT5.





XAAUSD Gráfico semanal







