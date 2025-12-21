CodeBaseKategorien
Candle Fitness - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Das Candlestick-Fitness-Konzept wird bei der Codierung von HFT-Algos auf der Grundlage von Populationsoptimierungsalgorithmen verwendet.

Dieser einfache Indikator blendet die Kerzen aus, die nicht geeignet sind, z.B. wenn der Body-Bereich (Öffnen-Schließen bei Bären oder Schließen-Öffnen bei Bullen) nicht 75% des oberen oder unteren Dochtbereichs beträgt.

Der Prozentsatz des Dochtvergleichs von 75% wird durch einen Standard-Eingabeparameter festgelegt und kann vom Benutzer angepasst werden.

Das Ausblenden unpassender Kerzen kann beim weiteren Gruppieren und Mischen helfen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48071

