und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Candle Fitness - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 18
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Candlestick-Fitness-Konzept wird bei der Codierung von HFT-Algos auf der Grundlage von Populationsoptimierungsalgorithmen verwendet.
Dieser einfache Indikator blendet die Kerzen aus, die nicht geeignet sind, z.B. wenn der Body-Bereich (Öffnen-Schließen bei Bären oder Schließen-Öffnen bei Bullen) nicht 75% des oberen oder unteren Dochtbereichs beträgt.
Der Prozentsatz des Dochtvergleichs von 75% wird durch einen Standard-Eingabeparameter festgelegt und kann vom Benutzer angepasst werden.
Das Ausblenden unpassender Kerzen kann beim weiteren Gruppieren und Mischen helfen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48071
Dieser Screener wurde entwickelt, um den Prozess der Suche nach Vermögenswerten, die zu vergünstigten Preisen gehandelt werden, zu vereinfachen. Die anfängliche Nutzung kann aufgrund des Ladevorgangs der Daten für alle ausgewählten Instrumente etwas länger dauern. Das Tool kann alle verfügbaren Broker-Assets scannen oder auf bestimmte Assetklassen beschränkt werden.Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5
Zeigen Sie Kerzengewinn und Kerzenverlust in Prozent an.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.