Das Candlestick-Fitness-Konzept wird bei der Codierung von HFT-Algos auf der Grundlage von Populationsoptimierungsalgorithmen verwendet.

Dieser einfache Indikator blendet die Kerzen aus, die nicht geeignet sind, z.B. wenn der Body-Bereich (Öffnen-Schließen bei Bären oder Schließen-Öffnen bei Bullen) nicht 75% des oberen oder unteren Dochtbereichs beträgt.

Der Prozentsatz des Dochtvergleichs von 75% wird durch einen Standard-Eingabeparameter festgelegt und kann vom Benutzer angepasst werden.

Das Ausblenden unpassender Kerzen kann beim weiteren Gruppieren und Mischen helfen.





