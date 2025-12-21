Participe de nossa página de fãs
Candle Fitness - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 85
- Avaliação:
-
- Publicado:
O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.
Esse indicador simples oculta as velas que não são adequadas, por exemplo, a faixa do corpo (abertura-fechamento do urso ou fechamento-abertura do touro) não é 75% da faixa superior ou inferior do pavio
a porcentagem de comparação do corpo do pavio com 75% é definida pelo parâmetro de entrada padrão e pode ser personalizada pelos usuários.
A ocultação de velas impróprias pode ajudar no agrupamento e no embaralhamento adicionais.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48071
