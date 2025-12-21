CodeBaseSeções
Candle Fitness - indicador para MetaTrader 5

O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.

Esse indicador simples oculta as velas que não são adequadas, por exemplo, a faixa do corpo (abertura-fechamento do urso ou fechamento-abertura do touro) não é 75% da faixa superior ou inferior do pavio

a porcentagem de comparação do corpo do pavio com 75% é definida pelo parâmetro de entrada padrão e pode ser personalizada pelos usuários.

A ocultação de velas impróprias pode ajudar no agrupamento e no embaralhamento adicionais.


