Candle Fitness - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Il concetto di Candlestick Fitness viene utilizzato nella codifica degli algos HFT basati su algoritmi di ottimizzazione della popolazione.
Questo semplice indicatore nasconde le candele che non sono idonee, ad esempio se il range del corpo (apertura-chiusura dell'orso o chiusura-apertura del toro) non è pari al 75% del range superiore o inferiore dello stoppino.
la percentuale di confronto con il 75% del body wick è impostata da un parametro di input predefinito e personalizzabile dagli utenti.
Nascondere le candele non idonee può essere utile per un ulteriore raggruppamento e rimescolamento.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48071
