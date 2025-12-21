CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Candle Fitness - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il concetto di Candlestick Fitness viene utilizzato nella codifica degli algos HFT basati su algoritmi di ottimizzazione della popolazione.

Questo semplice indicatore nasconde le candele che non sono idonee, ad esempio se il range del corpo (apertura-chiusura dell'orso o chiusura-apertura del toro) non è pari al 75% del range superiore o inferiore dello stoppino.

la percentuale di confronto con il 75% del body wick è impostata da un parametro di input predefinito e personalizzabile dagli utenti.

Nascondere le candele non idonee può essere utile per un ulteriore raggruppamento e rimescolamento.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48071

Vagliatore PHSB Vagliatore PHSB

Questo Screener è stato creato per semplificare il processo di ricerca di asset negoziati a prezzi scontati. L'utilizzo iniziale potrebbe richiedere un po' di tempo a causa del processo di caricamento dei dati per tutti gli strumenti selezionati. Lo strumento può analizzare tutti gli asset del broker disponibili o essere limitato a classi di asset specifiche.

Imposta ordine di acquisto Imposta ordine di acquisto

Questo script è progettato per impostare un ordine BuyLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).