Moving Averages-14 different types
Haga clic aquí para la versión MT4.
Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.
Los cálculos se basan principalmente en bibliotecas de scripts de pino.
Los tipos incluidos son:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
