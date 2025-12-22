CodeBaseSecciones
Moving Averages-14 different types - indicador para MetaTrader 5

Haga clic aquí para la versión MT4.

Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.

Los cálculos se basan principalmente en bibliotecas de scripts de pino.

Los tipos incluidos son:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48058

