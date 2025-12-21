Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Filtro PHSB - script para MetaTrader 5
Descripción:
Buscador avanzado que identifica activos con una caída de precios significativa. Analiza todos los símbolos disponibles o las categorías filtradas para encontrar instrumentos que coticen por debajo de sus máximos recientes. Perfecto para identificar posibles oportunidades de compra en activos infravalorados.
Características principales:
-
✅ Cálculo preciso de la reducción utilizando los precios de cierre.
-
Periodo de retrospectiva personalizable (por defecto 90 días)
-
Umbral de reducción ajustable
-
Filtros de categorías de activos (acciones, divisas, índices, criptomonedas)
-
Carga de datos por lotes para un mejor rendimiento
-
Supervisión del progreso en tiempo real
-
Vigilancia del mercado tras la ejecución
Perfecto para:
-
Inversores en valor que buscan activos con descuento
-
Swing traders en busca de instrumentos sobrevendidos
-
Gestores de cartera que controlan la reducción de posiciones
-
Analistas técnicos en busca de oportunidades de inversión
Actualizaciones de la versión 2.02:
-
Corrección del algoritmo de cálculo de las depreciaciones
-
Comparación precisa del precio máximo con el actual
-
Mejora de la visualización de resultados con datos de precios relevantes
-
Filtrado y rendimiento mejorados
Traducción del portugués hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/pt/code/66274
