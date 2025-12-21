El concepto Candlestick Fitness se utiliza en la codificación de Algos HFT basados en algoritmos de optimización de poblaciones.

Biblioteca para el control de las sesiones de negociación. Al inicio cuenta el tiempo de las sesiones de negociación para los 7 días de la semana (los sábados y domingos puede haber negociación de criptomonedas), hasta 10 sesiones por día. Luego en OnTick() puede hacer chequeos, y si un tick llegó fuera de la sesión de negociación, puede salir de su procesamiento.