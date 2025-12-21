CodeBaseSecciones
al bolsillo
Filtro PHSB - script para MetaTrader 5

Paulo Henrique Sanches Bonanni
Visualizaciones:
110
Ranking:
(3)
Publicado:
PHSB_Screener.mq5 (18.68 KB) ver
Descripción:
Buscador avanzado que identifica activos con una caída de precios significativa. Analiza todos los símbolos disponibles o las categorías filtradas para encontrar instrumentos que coticen por debajo de sus máximos recientes. Perfecto para identificar posibles oportunidades de compra en activos infravalorados.

Características principales:

  • ✅ Cálculo preciso de la reducción utilizando los precios de cierre.

  • Periodo de retrospectiva personalizable (por defecto 90 días)

  • Umbral de reducción ajustable

  • Filtros de categorías de activos (acciones, divisas, índices, criptomonedas)

  • Carga de datos por lotes para un mejor rendimiento

  • Supervisión del progreso en tiempo real

  • Vigilancia del mercado tras la ejecución

Perfecto para:

  • Inversores en valor que buscan activos con descuento

  • Swing traders en busca de instrumentos sobrevendidos

  • Gestores de cartera que controlan la reducción de posiciones

  • Analistas técnicos en busca de oportunidades de inversión

Actualizaciones de la versión 2.02:

  • Corrección del algoritmo de cálculo de las depreciaciones

  • Comparación precisa del precio máximo con el actual

  • Mejora de la visualización de resultados con datos de precios relevantes

  • Filtrado y rendimiento mejorados

Resultados

Traducción del portugués hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/pt/code/66274

