Candle Fitness - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Le concept de Candlestick Fitness est utilisé dans le codage des algorithmes HFT basés sur des algorithmes d'optimisation de la population.

Cet indicateur simple masque les bougies qui ne sont pas adaptées, par exemple si la fourchette du corps (ouverture-fermeture pour les baissiers ou fermeture-ouverture pour les haussiers) n'est pas égale à 75 % de la fourchette supérieure ou inférieure de la mèche.

le pourcentage de comparaison de la mèche du corps 75% est fixé par un paramètre d'entrée par défaut et personnalisable par les utilisateurs.

Le fait de masquer les bougies impropres peut aider à regrouper et à mélanger les bougies.


Code original : https://www.mql5.com/en/code/48071

