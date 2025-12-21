Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT-алгоритмов, основанных на алгоритмах оптимизации популяции.

Этот простой индикатор скрывает те свечи, которые являются непригодными, например, диапазон тела (open-close у медведей или close-open у быков) не составляет 75% от верхнего или нижнего диапазона фитиля

процент сравнения 75% фитиля с телом задается входным параметром по умолчанию и настраивается пользователями.

Скрытие непригодных свечей может помочь в дальнейшей группировке и перемешивании.





