Candle Fitness - индикатор для MetaTrader 5
- 120
Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT-алгоритмов, основанных на алгоритмах оптимизации популяции.
Этот простой индикатор скрывает те свечи, которые являются непригодными, например, диапазон тела (open-close у медведей или close-open у быков) не составляет 75% от верхнего или нижнего диапазона фитиля
процент сравнения 75% фитиля с телом задается входным параметром по умолчанию и настраивается пользователями.
Скрытие непригодных свечей может помочь в дальнейшей группировке и перемешивании.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48071
