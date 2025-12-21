CodeBaseРазделы
Candle Fitness - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT-алгоритмов, основанных на алгоритмах оптимизации популяции.

Этот простой индикатор скрывает те свечи, которые являются непригодными, например, диапазон тела (open-close у медведей или close-open у быков) не составляет 75% от верхнего или нижнего диапазона фитиля

процент сравнения 75% фитиля с телом задается входным параметром по умолчанию и настраивается пользователями.

Скрытие непригодных свечей может помочь в дальнейшей группировке и перемешивании.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48071

