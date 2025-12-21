코드베이스섹션
Candle Fitness - MetaTrader 5용 지표

ZIP 파일로 다운로드
캔들스틱 피트니스 개념은 모집단 최적화 알고리즘에 기반한 HFT 알고리즘 코딩에 사용됩니다.

이 간단한 지표는 바디 범위(곰의 경우 오픈-클로즈 또는 황소의 경우 클로즈-오프)가 상단 또는 하단 심지 범위의 75%가 아닌 부적합한 양초를 숨깁니다.

바디 심지 비교 비율 75%는 기본 입력 파라미터로 설정되며 사용자가 사용자 지정할 수 있습니다.

부적합한 캔들을 숨기면 그룹화 및 셔플에 도움이 될 수 있습니다.


