Candle Fitness - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait
Candlestick Fitness kavramı, popülasyon optimizasyon algoritmalarına dayalı HFT Algos kodlamasında kullanılır.

Bu basit gösterge uygun olmayan mumları gizler, örneğin gövde aralığı (ayı için açık-kapalı veya boğa için kapalı-açık) üst veya alt fitil aralığının %75'i değildir

gövde fitili karşılaştırma yüzdesi %75 varsayılan giriş parametresi ile ayarlanır ve kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Uygun olmayan mumları gizlemek, daha fazla gruplama ve karıştırmaya yardımcı olabilir.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48071

