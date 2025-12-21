Candlestick Fitness kavramı, popülasyon optimizasyon algoritmalarına dayalı HFT Algos kodlamasında kullanılır.

Bu basit gösterge uygun olmayan mumları gizler, örneğin gövde aralığı (ayı için açık-kapalı veya boğa için kapalı-açık) üst veya alt fitil aralığının %75'i değildir

gövde fitili karşılaştırma yüzdesi %75 varsayılan giriş parametresi ile ayarlanır ve kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Uygun olmayan mumları gizlemek, daha fazla gruplama ve karıştırmaya yardımcı olabilir.





