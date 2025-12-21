Fan sayfamıza katılın
Candle Fitness - MetaTrader 5 için gösterge
Görüntülemeler: 11
- 11
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Candlestick Fitness kavramı, popülasyon optimizasyon algoritmalarına dayalı HFT Algos kodlamasında kullanılır.
Bu basit gösterge uygun olmayan mumları gizler, örneğin gövde aralığı (ayı için açık-kapalı veya boğa için kapalı-açık) üst veya alt fitil aralığının %75'i değildir
gövde fitili karşılaştırma yüzdesi %75 varsayılan giriş parametresi ile ayarlanır ve kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.
Uygun olmayan mumları gizlemek, daha fazla gruplama ve karıştırmaya yardımcı olabilir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48071
