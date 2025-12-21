Candlestick Fitness 概念用于基于群体优化算法的 HFT Algos 编码。

这个简单的指标会隐藏那些不合适的蜡烛图，例如，主体范围（熊市的开盘-收盘或牛市的收盘-开盘）未达到蜡烛芯上部或下部范围的 75%。

主体蜡烛芯对比 75% 的百分比由默认输入参数设置，用户可自定义。

隐藏不合适的蜡烛有助于进一步分组和洗牌。





