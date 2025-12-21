请观看如何免费下载自动交易
Candlestick Fitness 概念用于基于群体优化算法的 HFT Algos 编码。
这个简单的指标会隐藏那些不合适的蜡烛图，例如，主体范围（熊市的开盘-收盘或牛市的收盘-开盘）未达到蜡烛芯上部或下部范围的 75%。
主体蜡烛芯对比 75% 的百分比由默认输入参数设置，用户可自定义。
隐藏不合适的蜡烛有助于进一步分组和洗牌。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48071
PHSB 筛选器
创建本筛选器的目的是简化寻找以折扣价交易的资产的过程。由于所有选定工具的数据加载过程，初始使用时间可能稍长。该工具可以扫描所有可用的经纪资产，也可以仅限于特定的资产类别。Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5
以百分比显示蜡烛增量和蜡烛减量。
控制_交易_会话
交易时段控制库。启动时，它会计算一周 7 天（周六和周日可以进行加密货币交易）的交易时段时间，每天最多 10 个时段。然后可以在 OnTick() 中进行检查，如果在交易时段外出现一个 tick，则可以退出对其的进一步处理。Moving Averages-14 different types
这是一个根据收盘价计算 14 种移动平均线的指标。