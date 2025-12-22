Participe de nossa página de fãs
Moving Averages-14 different types - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 90
- Avaliação:
-
- Publicado:
Clique aqui para ver a versão MT4.
Este é um indicador para calcular 14 tipos de médias móveis com base no preço de fechamento.
Os cálculos se baseiam principalmente em bibliotecas de scripts pine.
Os tipos incluídos são:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48058
