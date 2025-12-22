Biblioteca para controle de sessões de negociação. Na inicialização, ela conta o tempo das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (aos sábados e domingos pode haver negociação de criptomoedas), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick chegar fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento posterior.

O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.