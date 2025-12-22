CodeBaseSeções
Indicadores

Moving Averages-14 different types - indicador para MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Visualizações:
90
Avaliação:
(9)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Clique aqui para ver a versão MT4.

Este é um indicador para calcular 14 tipos de médias móveis com base no preço de fechamento.

Os cálculos se baseiam principalmente em bibliotecas de scripts pine.

Os tipos incluídos são:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

Tela

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48058

