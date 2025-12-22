CodeBaseKategorien
Indikatoren

Moving Averages-14 different types - Indikator für den MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Ansichten:
6
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
All_MA.mq5 (12.06 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Klicken Sie hier für die MT4-Version.

Dies ist ein Indikator zur Berechnung von 14 Arten von gleitenden Durchschnitten auf Basis des Schlusskurses.

Die Berechnungen beruhen größtenteils auf Kiefer-Skriptbibliotheken.

Enthaltene Typen sind:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

Bildschirm

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48058

