CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Moving Averages-14 different types - indicateur pour MetaTrader 5

Yashar Seyyedin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Note:
(8)
Publié:
All_MA.mq5 (12.06 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Cliquez ici pour la version MT4.

Il s'agit d'un indicateur qui calcule 14 types de moyennes mobiles basées sur le prix de clôture.

Les calculs sont principalement basés sur des bibliothèques de scripts de pin.

Les types inclus sont :

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

Écran

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48058

    Contrôle_Trade_Sessions Contrôle_Trade_Sessions

    Bibliothèque pour le contrôle des sessions de trading. Au démarrage, elle compte l'heure des sessions de négociation pour les 7 jours de la semaine (le samedi et le dimanche, il peut y avoir des échanges de crypto-monnaies), jusqu'à 10 sessions par jour. Ensuite, dans OnTick(), vous pouvez effectuer des vérifications, et si un tick est arrivé en dehors de la session de trading, vous pouvez interrompre son traitement.

    Tandem Tandem

    Opérations par paire. Couverture. Stratégies neutres par rapport au marché

    Momentum Color Fill Momentum Color Fill

    The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).