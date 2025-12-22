Rejoignez notre page de fans
Moving Averages-14 different types - indicateur pour MetaTrader 5
Cliquez ici pour la version MT4.
Il s'agit d'un indicateur qui calcule 14 types de moyennes mobiles basées sur le prix de clôture.
Les calculs sont principalement basés sur des bibliothèques de scripts de pin.
Les types inclus sont :
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48058
