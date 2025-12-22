Cliquez ici pour la version MT4.

Il s'agit d'un indicateur qui calcule 14 types de moyennes mobiles basées sur le prix de clôture.

Les calculs sont principalement basés sur des bibliothèques de scripts de pin.

Les types inclus sont :

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN



