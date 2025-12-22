Fan sayfamıza katılın
Moving Averages-14 different types - MetaTrader 5 için gösterge
MT4 sürümü için buraya tıklayın.
Bu, kapanış fiyatına göre 14 tür hareketli ortalamayı hesaplamak için bir göstergedir.
Hesaplamalar çoğunlukla çam script kütüphanelerine dayanmaktadır.
Dahil edilen türler şunlardır:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48058
