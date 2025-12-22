Ticaret oturumu kontrolü için kütüphane. Başlangıçta, haftanın 7 günü için işlem seanslarının zamanını sayar (Sat ve Sun'da kripto para birimi ticareti olabilir), günde 10 seansa kadar. Daha sonra OnTick() içinde kontroller yapabilir ve işlem seansının dışında bir tik gelirse, daha fazla işlemden çıkabilirsiniz.

Çift ticareti. Riskten korunma. Piyasadan bağımsız stratejiler