Moving Averages-14 different types - indicatore per MetaTrader 5
Cliccare qui per la versione MT4.
Si tratta di un indicatore che calcola 14 tipi di medie mobili in base al prezzo di chiusura.
I calcoli si basano principalmente su librerie di script di pino.
I tipi inclusi sono:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48058
