Indicatori

Moving Averages-14 different types - indicatore per MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
All_MA.mq5 (12.06 KB)
Cliccare qui per la versione MT4.

Si tratta di un indicatore che calcola 14 tipi di medie mobili in base al prezzo di chiusura.

I calcoli si basano principalmente su librerie di script di pino.

I tipi inclusi sono:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

Schermo

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48058

