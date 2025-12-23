Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.

El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.