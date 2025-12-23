CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Simple_Price_EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

MrBrooklin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
163
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El algoritmo del Asesor Experto es sencillo: se busca el precio mínimo y máximo en el número de barras especificado en los parámetros de entrada. Tan pronto como uno de los precios actuales de compra o venta alcance estos valores, se abrirá inmediatamente la posición correspondiente. El Asesor Experto sólo puede abrir una posición larga o una corta. En los parámetros de entrada del Asesor Experto sólo hay un ajuste - "Número de barras para analizar el movimiento del precio".

    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/48035

    Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

    MULTI TF Confluencia Índice Stoch+RSI+MACD

    Moving Averages-14 different types Moving Averages-14 different types

    Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.

    wd.Range_BB wd.Range_BB

    Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.

    Simple_Pending_Orders_Time Simple_Pending_Orders_Time

    El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.