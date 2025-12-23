Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Simple_Price_EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 163
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El algoritmo del Asesor Experto es sencillo: se busca el precio mínimo y máximo en el número de barras especificado en los parámetros de entrada. Tan pronto como uno de los precios actuales de compra o venta alcance estos valores, se abrirá inmediatamente la posición correspondiente. El Asesor Experto sólo puede abrir una posición larga o una corta. En los parámetros de entrada del Asesor Experto sólo hay un ajuste - "Número de barras para analizar el movimiento del precio".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/48035
MULTI TF Confluencia Índice Stoch+RSI+MACDMoving Averages-14 different types
Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.
Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.Simple_Pending_Orders_Time
El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.