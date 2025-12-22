请观看如何免费下载自动交易
Moving Averages-14 different types - MetaTrader 5脚本
点击此处 查看 MT4 版本。
这是一个根据收盘价计算 14 种移动平均线的指标。
计算主要基于松树脚本库。
包含的类型有
SMA、EMA、WMA、VWMA、
rma、dema、tema、zlema、
hma、alma、lsma、
swma、sma、donchian
