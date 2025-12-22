代码库部分
Moving Averages-14 different types - MetaTrader 5脚本

Yashar Seyyedin
点击此处 查看 MT4 版本。

这是一个根据收盘价计算 14 种移动平均线的指标。

计算主要基于松树脚本库。

包含的类型有

SMA、EMA、WMA、VWMA、

rma、dema、tema、zlema、

hma、alma、lsma、

swma、sma、donchian

    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/48058

