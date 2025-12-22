CodeBaseРазделы
Moving Averages-14 different types - индикатор для MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Это индикатор для расчета 14 типов скользящих средних на основе цены закрытия.

Расчеты в основном основаны на библиотеках сосновых скриптов.

Включены следующие типы:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48058

