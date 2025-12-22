Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Moving Averages-14 different types - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 122
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Нажмите здесь для просмотра версии MT4.
Это индикатор для расчета 14 типов скользящих средних на основе цены закрытия.
Расчеты в основном основаны на библиотеках сосновых скриптов.
Включены следующие типы:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48058
Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике
Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.
Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике
Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.