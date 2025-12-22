거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MT4 버전을 보려면 여기를 클릭하세요.
종가를 기준으로 14가지 유형의 이동평균을 계산하는 지표입니다.
계산은 대부분 파인 스크립트 라이브러리를 기반으로 합니다.
포함되는 유형은 다음과 같습니다:
SMA, EMA, WMA, VWMA,
RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,
HMA, ALMA, LSMA,
SWMA, SMMA, DONCHIAN
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48058
