종가를 기준으로 14가지 유형의 이동평균을 계산하는 지표입니다.

계산은 대부분 파인 스크립트 라이브러리를 기반으로 합니다.

포함되는 유형은 다음과 같습니다:

SMA, EMA, WMA, VWMA,

RMA, DEMA, TEMA, ZLEMA,

HMA, ALMA, LSMA,

SWMA, SMMA, DONCHIAN



