Esta biblioteca reduce las acciones rutinarias cuando se trabaja con parámetros de entrada.





POO.



Como ejemplo de uso, tomemos un asesor de trading. Es razonable usar el enfoque OOP cuando se escribe lógica de trading, porque hace más fácil incrustar EA en sistemas más complejos.





Arquitectónicamente, el asesor OOP para el Probador se ve así.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

Este EA no hace nada. Pero cuando no se trata de lógica de trading, sino sólo de trabajar con parámetros de entrada, el código crece seriamente, lo que empeora la legibilidad y aumenta la probabilidad de error. De hecho, usted está obligado a realizar el trabajo de rutina desagradable.





Todos los parámetros de entrada como una cadena.

Desviémonos un poco hacia las líneas resaltadas en el código.

La práctica comercial muestra que es conveniente guardar/leer los parámetros de entrada en forma de cadena, para que pueda ver rápida y claramente los conjuntos de parámetros de entrada que le interesan (encontrados).

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

Por ejemplo, hay dos conjuntos de parámetros de entrada en el texto anterior.





OOP-clásicos de trabajo con parámetros de entrada.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

El código engorroso de arriba es el mismo EA vacío, pero sólo con la adición (texto resaltado) de trabajar con parámetros de entrada. El código es desagradable, e incluso sin la implementación del importante método INPUT_STRUCT::FromString.

Si quieres añadir/eliminar un parámetro de entrada, tendrás que hacer los cambios correspondientes en cinco lugares de este código. ¡Y así es cada vez!





OOP-alternativa de trabajar con parámetros de entrada.

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Hay notablemente menos texto resaltado. Al mismo tiempo, todos los métodos están implementados.





Escenarios de uso.



Tiempo mínimo y probabilidad de error al cambiar un conjunto de parámetros de entrada.

Más tiempo dedicado a la lógica comercial que a las características técnicas.

Almacenamiento/lectura de conjuntos de parámetros de entrada mediante cadenas.

Simplificación significativa de la escritura de sistemas complejos (carteras, etc.).

Fácil conexión de algoritmos de optimización personalizados.

Tenga en cuenta que con el enfoque OOP, una gran cantidad de texto repetitivo se puede ocultar en los archivos mqh - como se hace en los dos ejemplos anteriores. La POO también puede ser concisa.





Características.