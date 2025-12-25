Questa libreria riduce le azioni di routine quando si lavora con i parametri di ingresso.





OOP.



Come esempio di utilizzo, prendiamo un consulente di trading. È ragionevole utilizzare un approccio OOP quando si scrive la logica di trading, perché rende più facile incorporare l'EA in sistemi più complessi.





Dal punto di vista architettonico, il consulente OOP per il Tester ha questo aspetto.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

Questo EA non fa nulla. Ma quando non si tratta di logica di trading, ma solo di lavorare con i parametri di ingresso, il codice cresce seriamente, peggiorando la leggibilità e aumentando la probabilità di errore. Di fatto, vi viene richiesto di eseguire uno spiacevole lavoro di routine.





Tutti i parametri di input come stringa.

.

Passiamo un po' alle linee evidenziate nel codice.

La pratica commerciale dimostra che è conveniente salvare/leggere i parametri di input in forma di stringa, in modo da poter vedere rapidamente e chiaramente gli insiemi di parametri di input a cui si è interessati (trovati).

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

Ad esempio, nel testo qui sopra sono presenti due serie di parametri di input.





I classici dell'OOP per lavorare con i parametri di input.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Il codice ingombrante di cui sopra è lo stesso EA vuoto, ma solo con l'aggiunta (testo evidenziato) di lavorare con i parametri di input. Il codice è sgradevole, anche senza l'implementazione dell'importante metodo INPUT_STRUCT::FromString.

Se si vuole aggiungere/rimuovere un parametro di input, è necessario apportare le modifiche corrispondenti in cinque punti di questo codice. E così è ogni volta!





Alternativa OOP per lavorare con i parametri di input.

.

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Il testo evidenziato è notevolmente inferiore. Allo stesso tempo, tutti i metodi sono implementati.





Scenari di utilizzo.



Minimo tempo e probabilità di errore quando si modifica un insieme di parametri di input.

Più tempo dedicato alla logica di trading piuttosto che alle caratteristiche tecniche.

Salvataggio/lettura dei set di parametri di input tramite stringa.

Notevole semplificazione della scrittura di sistemi complessi (portafogli, ecc.).

Facile collegamento di algoritmi di ottimizzazione personalizzati.

Si noti che con l'approccio OOP è possibile nascondere molto testo ripetitivo nei file mqh, come avviene in entrambi gli esempi precedenti. L'OOP può anche essere conciso.





Caratteristiche.