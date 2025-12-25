CodeBaseSeções
Essa biblioteca reduz as ações de rotina ao trabalhar com parâmetros de entrada.


OOP.

Como exemplo de uso, vamos usar um consultor de negociação. É razoável usar a abordagem OOP ao escrever a lógica de negociação, pois isso facilita a incorporação do EA em sistemas mais complexos.


Arquitetonicamente, o consultor OOP para o Testador tem a seguinte aparência.

    class SYSTEM
{
public:
  virtual void OnTick() {}

  // Os dados de entrada são exibidos como uma string.
  virtual string ToString( void ) const = NULL;
  
  // Os dados de entrada são especificados por uma string.
  virtual int FromString( const string Str ) = NULL;
};

SYSTEM* System = NULL;

void OnInit()
{
  System = new SYSTEM;
}

void OnTick()
{
  System.OnTick();
}

void OnDeinit( const int )
{
  delete System;
}

    Esse EA não faz nada. Mas quando não se trata de lógica de negociação, mas apenas de trabalhar com parâmetros de entrada, o código cresce seriamente, o que piora a legibilidade e aumenta a probabilidade de erro. Na verdade, você é obrigado a realizar um trabalho de rotina desagradável.


    Todos os parâmetros de entrada como uma cadeia de caracteres.
    .

    Vamos nos desviar um pouco para as linhas destacadas no código.

    A prática comercial mostra que é conveniente salvar/ler os parâmetros de entrada em forma de string, para que você possa ver rápida e claramente os conjuntos de parâmetros de entrada nos quais está interessado (encontrados).

    Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true
Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false

    Por exemplo, há dois conjuntos de parâmetros de entrada no texto acima.


    Clássicos de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.

    input int inAmount = 1;
input int inCount = 2;
input int inPeriod = 3;
  
input double inKoef = 4.56;
input double inLog = 7.89;
  
input bool inFlag = true;

struct INPUT_STRUCT
{
  int Amount;
  int Count;
  int Period;
  
  double Koef;
  double Log;
  
  bool Flag;
  
  string ToString( void ) const
  {
    string Str = NULL;

  #define  TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A);
    TOSTRING(Amount);
    TOSTRING(Count);
    TOSTRING(Period);

    TOSTRING(Koef);
    TOSTRING(Log);
    
    TOSTRING(Flag);
  #undef  TOSTRING
    
    return(Str);
  }
  
  // Não comecei a escrever.
  int FromString( const string Str )
  {
    return(0);
  }  
} inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag};

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // Código do sistema...
 // this.Inputs contém parâmetros de entrada.
}

    O código complicado acima é o mesmo EA vazio, mas apenas com a adição (texto destacado) de trabalho com parâmetros de entrada. O código é desagradável, e mesmo sem a implementação do importante método INPUT_STRUCT::FromString.

    Se você quiser adicionar/remover um parâmetro de entrada, terá que fazer as alterações correspondentes em cinco locais desse código. E é sempre assim!


    Alternativa de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.
    . 

    #include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // Estrutura dos parâmetros de entrada.
INPUT_STRUCT inInputs;

MACROS_INPUT(int, Amount, 1);
MACROS_INPUT(int, Count, 2);
MACROS_INPUT(int, Period, 3);

MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56);
MACROS_INPUT(double, Log, 7.89);

MACROS_INPUT(bool, Flag, true);

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // Código do sistema...
 // this.Inputs contém parâmetros de entrada.
}

    O texto destacado é visivelmente menor. Ao mesmo tempo, todos os métodos estão implementados.


    Cenários de uso.

    • Tempo mínimo e probabilidade de erro ao alterar um conjunto de parâmetros de entrada.
    • Mais tempo dedicado à lógica comercial em vez de recursos técnicos.
    • Salvar/ler conjuntos de parâmetros de entrada via string.
    • Simplificação significativa da criação de sistemas complexos (portfólios, etc.).
    • Fácil conexão de algoritmos de otimização personalizados.

    Observe que, com a abordagem OOP, muito texto repetitivo pode ser ocultado nos arquivos mqh, como é feito nos dois exemplos acima. A OOP também pode ser concisa.


    Recursos.

    • A estrutura de parâmetros de entrada proposta é simples, o que amplia muito a aplicabilidade.
    • As estruturas "modificadas" podem ser passadas umas para as outras por meio do operador de atribuição. E sempre têm o mesmo tamanho.
    • A biblioteca é multiplataforma.

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47932

