Essa biblioteca reduz as ações de rotina ao trabalhar com parâmetros de entrada.





OOP.



Como exemplo de uso, vamos usar um consultor de negociação. É razoável usar a abordagem OOP ao escrever a lógica de negociação, pois isso facilita a incorporação do EA em sistemas mais complexos.





Arquitetonicamente, o consultor OOP para o Testador tem a seguinte aparência.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

Esse EA não faz nada. Mas quando não se trata de lógica de negociação, mas apenas de trabalhar com parâmetros de entrada, o código cresce seriamente, o que piora a legibilidade e aumenta a probabilidade de erro. Na verdade, você é obrigado a realizar um trabalho de rotina desagradável.





Todos os parâmetros de entrada como uma cadeia de caracteres.

.

Vamos nos desviar um pouco para as linhas destacadas no código.

A prática comercial mostra que é conveniente salvar/ler os parâmetros de entrada em forma de string, para que você possa ver rápida e claramente os conjuntos de parâmetros de entrada nos quais está interessado (encontrados).

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

Por exemplo, há dois conjuntos de parâmetros de entrada no texto acima.





Clássicos de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

O código complicado acima é o mesmo EA vazio, mas apenas com a adição (texto destacado) de trabalho com parâmetros de entrada. O código é desagradável, e mesmo sem a implementação do importante método INPUT_STRUCT::FromString.

Se você quiser adicionar/remover um parâmetro de entrada, terá que fazer as alterações correspondentes em cinco locais desse código. E é sempre assim!





Alternativa de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.

.

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

O texto destacado é visivelmente menor. Ao mesmo tempo, todos os métodos estão implementados.





Cenários de uso.



Tempo mínimo e probabilidade de erro ao alterar um conjunto de parâmetros de entrada.

Mais tempo dedicado à lógica comercial em vez de recursos técnicos.

Salvar/ler conjuntos de parâmetros de entrada via string.

Simplificação significativa da criação de sistemas complexos (portfólios, etc.).

Fácil conexão de algoritmos de otimização personalizados.

Observe que, com a abordagem OOP, muito texto repetitivo pode ser ocultado nos arquivos mqh, como é feito nos dois exemplos acima. A OOP também pode ser concisa.





Recursos.