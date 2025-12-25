Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Estrutura_de_entrada - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 31
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Essa biblioteca reduz as ações de rotina ao trabalhar com parâmetros de entrada.
OOP.
Como exemplo de uso, vamos usar um consultor de negociação. É razoável usar a abordagem OOP ao escrever a lógica de negociação, pois isso facilita a incorporação do EA em sistemas mais complexos.
Arquitetonicamente, o consultor OOP para o Testador tem a seguinte aparência.
class SYSTEM { public: virtual void OnTick() {} // Os dados de entrada são exibidos como uma string. virtual string ToString( void ) const = NULL; // Os dados de entrada são especificados por uma string. virtual int FromString( const string Str ) = NULL; }; SYSTEM* System = NULL; void OnInit() { System = new SYSTEM; } void OnTick() { System.OnTick(); } void OnDeinit( const int ) { delete System; }
Esse EA não faz nada. Mas quando não se trata de lógica de negociação, mas apenas de trabalhar com parâmetros de entrada, o código cresce seriamente, o que piora a legibilidade e aumenta a probabilidade de erro. Na verdade, você é obrigado a realizar um trabalho de rotina desagradável.
Todos os parâmetros de entrada como uma cadeia de caracteres.
.
Vamos nos desviar um pouco para as linhas destacadas no código.
A prática comercial mostra que é conveniente salvar/ler os parâmetros de entrada em forma de string, para que você possa ver rápida e claramente os conjuntos de parâmetros de entrada nos quais está interessado (encontrados).
Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false
Por exemplo, há dois conjuntos de parâmetros de entrada no texto acima.
Clássicos de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.
input int inAmount = 1; input int inCount = 2; input int inPeriod = 3; input double inKoef = 4.56; input double inLog = 7.89; input bool inFlag = true; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL; #define TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING(Period); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return(Str); } // Não comecei a escrever. int FromString( const string Str ) { return(0); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE::OnTick( void ) { // Código do sistema... // this.Inputs contém parâmetros de entrada. }
O código complicado acima é o mesmo EA vazio, mas apenas com a adição (texto destacado) de trabalho com parâmetros de entrada. O código é desagradável, e mesmo sem a implementação do importante método INPUT_STRUCT::FromString.
Se você quiser adicionar/remover um parâmetro de entrada, terá que fazer as alterações correspondentes em cinco locais desse código. E é sempre assim!
Alternativa de OOP para trabalhar com parâmetros de entrada.
.
#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // Estrutura dos parâmetros de entrada. INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT(int, Amount, 1); MACROS_INPUT(int, Count, 2); MACROS_INPUT(int, Period, 3); MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56); MACROS_INPUT(double, Log, 7.89); MACROS_INPUT(bool, Flag, true); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE::OnTick( void ) { // Código do sistema... // this.Inputs contém parâmetros de entrada. }
O texto destacado é visivelmente menor. Ao mesmo tempo, todos os métodos estão implementados.
Cenários de uso.
- Tempo mínimo e probabilidade de erro ao alterar um conjunto de parâmetros de entrada.
- Mais tempo dedicado à lógica comercial em vez de recursos técnicos.
- Salvar/ler conjuntos de parâmetros de entrada via string.
- Simplificação significativa da criação de sistemas complexos (portfólios, etc.).
- Fácil conexão de algoritmos de otimização personalizados.
Observe que, com a abordagem OOP, muito texto repetitivo pode ser ocultado nos arquivos mqh, como é feito nos dois exemplos acima. A OOP também pode ser concisa.
Recursos.
- A estrutura de parâmetros de entrada proposta é simples, o que amplia muito a aplicabilidade.
- As estruturas "modificadas" podem ser passadas umas para as outras por meio do operador de atribuição. E sempre têm o mesmo tamanho.
- A biblioteca é multiplataforma.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47932
Gerador de chaves Sec-WebSocketSimple_Pending_Orders_Time
O Expert Advisor trabalha com ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop de acordo com o tempo especificado em seus parâmetros de entrada.
O indicador é escrito por solicitação no fórum.Open Trade
Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc. Chama a função OrderSend para enviar a solicitação de operação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) com base na política de preenchimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de operação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.