代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

输入结构 - MetaTrader 5程序库

fxsaber | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
59
等级:
(4)
已发布:
\MQL5\Include\fxsaber\Input_Struct\
System.mqh (0.48 KB) 预览
Example.mqh (0.46 KB) 预览
Example_OnTick.mqh (0.62 KB) 预览
Input_Struct.mqh (43.33 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Input_String_Example_Classic.mq5 (1.74 KB) 预览
Input_String_Example_Alternative.mq5 (1.41 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该库可减少处理输入参数时的常规操作。



以交易顾问为例。在编写交易逻辑时使用 OOP 方法是合理的，因为这样可以更容易地将 EA 嵌入到更复杂的系统中。


从架构上看，Tester 的 OOP-advisor 是这样的。

    class SYSTEM
{
public:
  virtual void OnTick() {}

  // 输入数据以字符串形式输出。
  virtual string ToString( void ) const = NULL;
  
  // 输入数据由字符串指定。
  virtual int FromString( const string Str ) = NULL;
};

SYSTEM* System = NULL;

void OnInit()
{
  System = new SYSTEM;
}

void OnTick()
{
  System.OnTick();
}

void OnDeinit( const int )
{
  delete System;
}

    这个 EA 不做任何事情。但是，当它不涉及交易逻辑，而只是处理输入参数时，代码就会严重增加，从而降低了可读性，增加了出错的可能性。事实上，您需要执行令人不愉快的例行工作。


    所有输入参数均为字符串。

    让我们稍稍转向代码中突出显示的行。

    贸易实践表明，以字符串形式保存/读取输入参数是很方便的，这样可以快速、清晰地看到自己感兴趣（找到）的输入参数集。

    Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true
Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false

    例如，上面的文本中有两组输入参数。


    处理输入参数的 OOP 常识。

    input int inAmount = 1;
input int inCount = 2;
input int inPeriod = 3;
  
input double inKoef = 4.56;
input double inLog = 7.89;
  
input bool inFlag = true;

struct INPUT_STRUCT
{
  int Amount;
  int Count;
  int Period;
  
  double Koef;
  double Log;
  
  bool Flag;
  
  string ToString( void ) const
  {
    string Str = NULL;

  #define  TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A);
    TOSTRING(Amount);
    TOSTRING(Count);
    TOSTRING(Period);

    TOSTRING(Koef);
    TOSTRING(Log);
    
    TOSTRING(Flag);
  #undef  TOSTRING
    
    return(Str);
  }
  
  // 没有开始写作。
  int FromString( const string Str )
  {
    return(0);
  }  
} inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag};

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // 系统代码...
 // this.Inputs 包含输入参数。
}

    上述繁琐的代码是相同的空 EA，只是增加了（高亮显示的文本）处理输入参数的功能。这段代码令人不快，甚至没有实现重要的INPUT_STRUCT::FromString 方法。

    如果要添加/删除一个输入参数，就必须对代码中的五个地方进行相应的修改。每次都是如此！


    使用输入参数的 OOP 替代方法。

    #include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // 输入参数的结构。
INPUT_STRUCT inInputs;

MACROS_INPUT(int, Amount, 1);
MACROS_INPUT(int, Count, 2);
MACROS_INPUT(int, Period, 3);

MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56);
MACROS_INPUT(double, Log, 7.89);

MACROS_INPUT(bool, Flag, true);

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // 系统代码...
 // this.Inputs 包含输入参数。
}

    突出显示的文本明显减少。同时，所有方法都已实现。


    使用场景。

    • 在更改一组输入参数时，将时间和出错概率降到最低。
    • 更多时间用于交易逻辑而非技术功能。
    • 通过字符串保存/读取输入参数集。
    • 大大简化复杂系统（投资组合等）的编写。
    • 轻松连接自定义优化算法。

    请注意，使用 OOP 方法，可以在 mqh 文件中隐藏大量重复文本，上述两个示例就是这样做的。OOP 也可以简洁明了。


    特点

    • 建议的输入参数结构非常简单，这大大提高了适用性。
    • "修改后的 "结构可以通过赋值运算符相互传递。并且始终具有相同的大小。
    • 该库是跨平台的。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/47932

    Sec-WebSocket-Key Generator Sec-WebSocket-Key Generator

    Sec-WebSocket 密钥生成器

    简单待处理订单时间 简单待处理订单时间

    Expert Advisor 根据输入参数中指定的时间使用挂单买入止损和卖出止损。

    MA 价格显示 MA 价格显示

    该指标是应论坛要求编写的。

    Open Trade Open Trade

    该函数执行开仓交易的主要逻辑。 根据符号信息和用户提供的参数计算开仓价、获利水平和止损。 准备一个包含必要信息的交易请求（MqlTradeRequest），如符号、交易量、订单类型、偏差、注释、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送操作请求并获取结果。 SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的填充策略确定订单填充类型（填充或杀死、立即或取消或返回）。 GetMinTradeLevel 函数：根据冻结水平和符号停止水平计算最低操作水平。 调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。