以交易顾问为例。在编写交易逻辑时使用 OOP 方法是合理的，因为这样可以更容易地将 EA 嵌入到更复杂的系统中。





从架构上看，Tester 的 OOP-advisor 是这样的。

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

这个 EA 不做任何事情。但是，当它不涉及交易逻辑，而只是处理输入参数时，代码就会严重增加，从而降低了可读性，增加了出错的可能性。事实上，您需要执行令人不愉快的例行工作。





所有输入参数均为字符串。

让我们稍稍转向代码中突出显示的行。

贸易实践表明，以字符串形式保存/读取输入参数是很方便的，这样可以快速、清晰地看到自己感兴趣（找到）的输入参数集。

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

例如，上面的文本中有两组输入参数。





处理输入参数的 OOP 常识。

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

上述繁琐的代码是相同的空 EA，只是增加了（高亮显示的文本）处理输入参数的功能。这段代码令人不快，甚至没有实现重要的INPUT_STRUCT::FromString 方法。

如果要添加/删除一个输入参数，就必须对代码中的五个地方进行相应的修改。每次都是如此！





使用输入参数的 OOP 替代方法。

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

突出显示的文本明显减少。同时，所有方法都已实现。





使用场景。



在更改一组输入参数时，将时间和出错概率降到最低。

更多时间用于交易逻辑而非技术功能。

通过字符串保存/读取输入参数集。

大大简化复杂系统（投资组合等）的编写。

轻松连接自定义优化算法。

请注意，使用 OOP 方法，可以在 mqh 文件中隐藏大量重复文本，上述两个示例就是这样做的。OOP 也可以简洁明了。





特点