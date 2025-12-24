Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Simple_Pending_Orders_Time - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto fue creado para probar la rentabilidad de la estrategia descrita por uno de los miembros del Foro.
¡¡¡ATENCIÓN ESPECIAL!!!
¡¡¡¡Este Asesor Experto no se ha creado para evaluar la calidad del código y el estilo de programación, sino sólo para probar la estrategia!!!!
La esencia del algoritmo del Asesor Experto:
- A las 15:00 hora de Moscú, automáticamente establece órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia de 100 puntos (cinco dígitos) del precio actual.
- Para cada orden pendiente se establecen a la vez niveles Stop Loss de 200 pips (cinco dígitos). El TakeProfit no se utiliza.
- Cuando una de las dos órdenes pendientes se activa, la segunda orden pendiente no se elimina todavía.
- Si ambas órdenes pendientes no se han disparado, la segunda orden pendiente se borrará a las 16:00 hora de Moscú. 00 min. hora de Moscú se borran.
- Si una o dos órdenes pendientes han funcionado, las posiciones abiertas o pendientes se borrarán a las 16:00 hora de Moscú. 00 min. se cierran las posiciones abiertas o pendientes independientemente de su beneficio o pérdida actual.
