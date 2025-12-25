CodeBaseSecciones
Scripts

Sec-WebSocket-Key Generator - script para MetaTrader 5

Genera
  1. valor de 16 bytes
  2. Seleccionado aleatoriamente
  3. Codificado en Base64
Sec-WebSocket-Key según protocolo en https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47982

