El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.

Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.