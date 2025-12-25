Diese Bibliothek reduziert Routineaktionen bei der Arbeit mit Eingabeparametern.





OOP.



Nehmen wir als Anwendungsbeispiel einen Trading Advisor. Es ist sinnvoll, beim Schreiben der Handelslogik einen OOP-Ansatz zu verwenden, weil es dadurch einfacher ist, den EA in komplexere Systeme einzubetten.





Architektonisch sieht der OOP-Advisor für den Tester wie folgt aus.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

Dieser EA tut nichts. Aber wenn es nicht um Handelslogik geht, sondern nur um die Arbeit mit Eingabeparametern, wächst der Code stark an, was die Lesbarkeit verschlechtert und die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht. In der Tat sind Sie verpflichtet, unangenehme Routinearbeiten durchzuführen.





Alle Eingabeparameter als String.

.

Wenden wir uns nun ein wenig den im Code hervorgehobenen Zeilen zu.

Die Praxis zeigt, dass es praktisch ist, die Eingabeparameter in Form von Strings zu speichern/auszulesen, so dass Sie schnell und übersichtlich sehen können, für welche Sätze von Eingabeparametern Sie sich interessieren (gefunden).

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

Zum Beispiel gibt es im obigen Text zwei Gruppen von Eingabeparametern.





OOP-Klassiker der Arbeit mit Eingabeparametern.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Der obige umständliche Code ist derselbe leere EA, aber nur mit dem Zusatz (hervorgehobener Text), dass mit Eingabeparametern gearbeitet wird. Der Code ist unangenehm, und zwar auch ohne die Implementierung der wichtigen Methode INPUT_STRUCT::FromString.

Wenn Sie einen Eingabeparameter hinzufügen/entfernen wollen, müssen Sie an fünf Stellen in diesem Code entsprechende Änderungen vornehmen. Und so ist es jedes Mal!





OOP-Alternative für die Arbeit mit Eingabeparametern.

.

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Es ist deutlich weniger Text hervorgehoben. Zugleich sind alle Methoden implementiert.





Einsatzszenarien.



Minimaler Zeitaufwand und minimale Fehlerwahrscheinlichkeit beim Ändern eines Satzes von Eingabeparametern.

Mehr Zeit für die Handelslogik als für technische Funktionen.

Speichern/Lesen von Eingabeparametersätzen über String.

Erhebliche Vereinfachung des Schreibens komplexer Systeme (Portfolios etc.).

Einfache Anbindung von kundenspezifischen Optimierungsalgorithmen.

Beachten Sie, dass mit dem OOP-Ansatz eine Menge sich wiederholender Text in mqh-Dateien versteckt werden kann - wie in den beiden obigen Beispielen geschehen. OOP kann auch prägnant sein.





Merkmale.