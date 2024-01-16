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Input_Struct - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
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Данная библиотека уменьшает рутинные действия при работе со входными параметрами.


ООП.

В качестве примера использования возьмем торговый советник. Разумно при написании торговой логики использовать ООП-подход, поскольку это облегчает встраивание ТС в более сложные системы.


Архитектурно ООП-советник для Тестера выглядит так.

    class SYSTEM
{
public:
  virtual void OnTick() {}

  // Входные данные выводятся в строку.
  virtual string ToString( void ) const = NULL;
  
  // Входные данные задаются строкой.
  virtual int FromString( const string Str ) = NULL;
};

SYSTEM* System = NULL;

void OnInit()
{
  System = new SYSTEM;
}

void OnTick()
{
  System.OnTick();
}

void OnDeinit( const int )
{
  delete System;
}

    Этот советник ничего не делает. Но когда заходит речь не о торговой логике, а лишь только о работе со входными параметрами, код серьезно разрастается, что ухудшает читаемость и повышает вероятность ошибки. Фактически требуется производить неприятную рутинную работу.


    Все входные параметры в виде строки.

    Немного отвлечемся на выделенные в коде строки.

    Торговая практика показывает, что входные параметры удобно сохранять/читать в строковом виде, чтобы можно было быстро и наглядно видеть интересуемые (найденные) наборы входных параметров.

    Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true
Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false

    Например, в тексте выше два набора входных параметров.


    ООП-классика работы со входными параметрами.

    input int inAmount = 1;
input int inCount = 2;
input int inPeriod = 3;
  
input double inKoef = 4.56;
input double inLog = 7.89;
  
input bool inFlag = true;

struct INPUT_STRUCT
{
  int Amount;
  int Count;
  int Period;
  
  double Koef;
  double Log;
  
  bool Flag;
  
  string ToString( void ) const
  {
    string Str = NULL;

  #define TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A);
    TOSTRING(Amount);
    TOSTRING(Count);
    TOSTRING(Period);

    TOSTRING(Koef);
    TOSTRING(Log);
    
    TOSTRING(Flag);
  #undef TOSTRING
    
    return(Str);
  }
  
  // Не стал писать.
  int FromString( const string Str )
  {
    return(0);
  }  
} inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag};

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // Код Системы...
  // this.Inputs содержит входные параметры.
}

    Выше громоздкий код - все тот же советник-пустышка, но только с добавлением (выделенный текст) работы со входными параметрами. Код неприятный, да еще и без реализации важного метода INPUT_STRUCT::FromString.

    Если захотите добавить/убрать один входной параметр, то придется в пяти местах этого кода делать соответствующие изменения. И так каждый раз!


    ООП-альтернатива работы со входными параметрами.

    #include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // Структура входных параметров.
INPUT_STRUCT inInputs;

MACROS_INPUT(int, Amount, 1);
MACROS_INPUT(int, Count, 2);
MACROS_INPUT(int, Period, 3);

MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56);
MACROS_INPUT(double, Log, 7.89);

MACROS_INPUT(bool, Flag, true);

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // Код Системы...
  // this.Inputs содержит входные параметры.
}

    Выделенного текста стало заметно меньше. При этом все методы реализованы.


    Сценарии использования.

    • Минимальные время и вероятность ошибки при изменении набора входных параметров.
    • Больше уделения времени торговой логике, а не техническим особенностям.
    • Сохранение/чтение наборов входных параметров через строку.
    • Значительное упрощение написания сложных систем (портфели и т.д.).
    • Легкое подключения кастомных алгоритмов оптимизации.

    Обратите внимание, что при ООП-подходе много повторяющегося текста можно спрятать в mqh-файлы - как это сделано в обоих примерах выше. ООП может быть еще и лаконичным.


    Особенности.

    • Предложенная структура входных параметров является простой, что значительно расширяет возможности применения.
    • "Измененные" структуры могут передаваться друг в друга через оператор присваивания. И всегда имеют один и тот же размер.
    • Библиотека кроссплатформенная.
    MA Price display MA Price display

    Индикатор написан по просьбе по просьбе на форуме.

    MT4Orders QuickReport MT4Orders QuickReport

    Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.

    Simple_Pending_Orders_Time Simple_Pending_Orders_Time

    Советник работает с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop по времени, заданному в его входных параметрах.

    Simple_Price_EA Simple_Price_EA

    Простейший советник, который анализирует движение цены на заданном количестве баров и открывает соответствующую позицию.