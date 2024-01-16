Данная библиотека уменьшает рутинные действия при работе со входными параметрами.





ООП.



В качестве примера использования возьмем торговый советник. Разумно при написании торговой логики использовать ООП-подход, поскольку это облегчает встраивание ТС в более сложные системы.





Архитектурно ООП-советник для Тестера выглядит так.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

Этот советник ничего не делает. Но когда заходит речь не о торговой логике, а лишь только о работе со входными параметрами, код серьезно разрастается, что ухудшает читаемость и повышает вероятность ошибки. Фактически требуется производить неприятную рутинную работу.





Все входные параметры в виде строки.



Немного отвлечемся на выделенные в коде строки.

Торговая практика показывает, что входные параметры удобно сохранять/читать в строковом виде, чтобы можно было быстро и наглядно видеть интересуемые (найденные) наборы входных параметров.

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

Например, в тексте выше два набора входных параметров.





ООП-классика работы со входными параметрами.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Выше громоздкий код - все тот же советник-пустышка, но только с добавлением (выделенный текст) работы со входными параметрами. Код неприятный, да еще и без реализации важного метода INPUT_STRUCT::FromString.

Если захотите добавить/убрать один входной параметр, то придется в пяти местах этого кода делать соответствующие изменения. И так каждый раз!





ООП-альтернатива работы со входными параметрами.



#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

Выделенного текста стало заметно меньше. При этом все методы реализованы.





Сценарии использования.



Минимальные время и вероятность ошибки при изменении набора входных параметров.

Больше уделения времени торговой логике, а не техническим особенностям.

Сохранение/чтение наборов входных параметров через строку.

Значительное упрощение написания сложных систем (портфели и т.д.).

Легкое подключения кастомных алгоритмов оптимизации.

Обратите внимание, что при ООП-подходе много повторяющегося текста можно спрятать в mqh-файлы - как это сделано в обоих примерах выше. ООП может быть еще и лаконичным.





Особенности.