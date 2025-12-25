코드베이스섹션
라이브러리

입력_구조 - MetaTrader 5용 라이브러리

\MQL5\Include\fxsaber\Input_Struct\
System.mqh (0.48 KB) 조회
Example.mqh (0.46 KB) 조회
Example_OnTick.mqh (0.62 KB) 조회
Input_Struct.mqh (43.33 KB) 조회
\MQL5\Experts\
Input_String_Example_Classic.mq5 (1.74 KB) 조회
Input_String_Example_Alternative.mq5 (1.41 KB) 조회
이 라이브러리는 입력 매개변수로 작업할 때 일상적인 작업을 줄여줍니다.



사용 예로 트레이딩 어드바이저를 예로 들어 보겠습니다. 거래 로직을 작성할 때 OOP 접근 방식을 사용하는 것이 더 복잡한 시스템에 EA를 더 쉽게 포함시킬 수 있기 때문에 합리적입니다.


구조적으로 테스터용 OOP 어드바이저는 다음과 같습니다.

    class SYSTEM
{
public:
  virtual void OnTick() {}

  // 입력 데이터가 문자열로 출력됩니다.
  virtual string ToString( void ) const = NULL;
  
  // 입력 데이터는 문자열로 지정됩니다.
  virtual int FromString( const string Str ) = NULL;
};

SYSTEM* System = NULL;

void OnInit()
{
  System = new SYSTEM;
}

void OnTick()
{
  System.OnTick();
}

void OnDeinit( const int )
{
  delete System;
}

    이 EA는 아무것도 하지 않습니다. 그러나 거래 로직이 아니라 입력 매개 변수로만 작업 할 때 코드가 심각하게 증가하여 가독성이 악화되고 오류 확률이 높아집니다. 사실, 불쾌한 일상적인 작업을 수행해야합니다.


    모든 입력 매개 변수를 문자열로.
    .

    코드에서 강조 표시된 줄로 조금 전환 해 봅시다.

    거래 관행에 따르면 입력 매개 변수를 문자열 형식으로 저장 / 읽는 것이 편리하므로 관심있는 입력 매개 변수 집합을 빠르고 명확하게 볼 수 있습니다 (발견).

    Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true
Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false

    예를 들어 위 텍스트에는 두 개의 입력 매개변수 세트가 있습니다.


    입력 매개변수 작업의 OOP 고전.

    input int inAmount = 1;
input int inCount = 2;
input int inPeriod = 3;
  
input double inKoef = 4.56;
input double inLog = 7.89;
  
input bool inFlag = true;

struct INPUT_STRUCT
{
  int Amount;
  int Count;
  int Period;
  
  double Koef;
  double Log;
  
  bool Flag;
  
  string ToString( void ) const
  {
    string Str = NULL;

  #define  TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A);
    TOSTRING(Amount);
    TOSTRING(Count);
    TOSTRING(Period);

    TOSTRING(Koef);
    TOSTRING(Log);
    
    TOSTRING(Flag);
  #undef  TOSTRING
    
    return(Str);
  }
  
  // 쓰기를 시작하지 않았습니다.
  int FromString( const string Str )
  {
    return(0);
  }  
} inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag};

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // 시스템 코드...
 // this.Inputs에는 입력 매개변수가 포함됩니다.
}

    위의 번거로운 코드는 동일한 빈 EA이지만 입력 매개 변수로 작업하는 추가 (강조 표시된 텍스트)만 있습니다. 이 코드는 불쾌하며 중요한 INPUT_STRUCT::FromString 메서드를 구현하지 않아도 됩니다.

    하나의 입력 매개 변수를 추가/제거하려면 이 코드의 다섯 곳에서 해당 변경을 수행해야 합니다. 매번 그렇습니다!


    입력 매개변수 작업의 OOP 대안
    . 

    #include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // 입력 파라미터의 구조.
INPUT_STRUCT inInputs;

MACROS_INPUT(int, Amount, 1);
MACROS_INPUT(int, Count, 2);
MACROS_INPUT(int, Period, 3);

MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56);
MACROS_INPUT(double, Log, 7.89);

MACROS_INPUT(bool, Flag, true);

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // 시스템 코드...
 // this.Inputs에는 입력 매개변수가 포함됩니다.
}

    눈에 띄게 강조 표시된 텍스트가 적습니다. 동시에 모든 메소드가 구현됩니다.


    사용 시나리오.
    .

    • 입력 매개변수 집합을 변경할 때 시간 및 오류 확률 최소화.
    • 기술적 기능보다는 트레이딩 로직에 더 많은 시간을 할애.
    • 문자열을 통한 입력 매개변수 세트 저장/읽기.
    • 복잡한 시스템(포트폴리오 등) 작성의 대폭 간소화.
    • 사용자 지정 최적화 알고리즘의 손쉬운 연결.

    OOP 접근 방식을 사용하면 위의 두 예에서와 같이 많은 반복적인 텍스트를 mqh 파일에 숨길 수 있습니다. OOP는 간결할 수도 있습니다.


    특징.

    • 제안된 입력 매개변수 구조는 간단하여 적용 가능성을 크게 확장합니다.
    • "수정된" 구조는 할당 연산자를 통해 서로 전달할 수 있습니다. 그리고 항상 동일한 크기를 갖습니다.
    • 라이브러리는 크로스 플랫폼입니다.

