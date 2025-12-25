이 라이브러리는 입력 매개변수로 작업할 때 일상적인 작업을 줄여줍니다.









사용 예로 트레이딩 어드바이저를 예로 들어 보겠습니다. 거래 로직을 작성할 때 OOP 접근 방식을 사용하는 것이 더 복잡한 시스템에 EA를 더 쉽게 포함시킬 수 있기 때문에 합리적입니다.





구조적으로 테스터용 OOP 어드바이저는 다음과 같습니다.

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

이 EA는 아무것도 하지 않습니다. 그러나 거래 로직이 아니라 입력 매개 변수로만 작업 할 때 코드가 심각하게 증가하여 가독성이 악화되고 오류 확률이 높아집니다. 사실, 불쾌한 일상적인 작업을 수행해야합니다.





모든 입력 매개 변수를 문자열로.

코드에서 강조 표시된 줄로 조금 전환 해 봅시다.

거래 관행에 따르면 입력 매개 변수를 문자열 형식으로 저장 / 읽는 것이 편리하므로 관심있는 입력 매개 변수 집합을 빠르고 명확하게 볼 수 있습니다 (발견).

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

예를 들어 위 텍스트에는 두 개의 입력 매개변수 세트가 있습니다.





입력 매개변수 작업의 OOP 고전.

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

위의 번거로운 코드는 동일한 빈 EA이지만 입력 매개 변수로 작업하는 추가 (강조 표시된 텍스트)만 있습니다. 이 코드는 불쾌하며 중요한 INPUT_STRUCT::FromString 메서드를 구현하지 않아도 됩니다.

하나의 입력 매개 변수를 추가/제거하려면 이 코드의 다섯 곳에서 해당 변경을 수행해야 합니다. 매번 그렇습니다!





입력 매개변수 작업의 OOP 대안

#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

눈에 띄게 강조 표시된 텍스트가 적습니다. 동시에 모든 메소드가 구현됩니다.





사용 시나리오.

입력 매개변수 집합을 변경할 때 시간 및 오류 확률 최소화.

기술적 기능보다는 트레이딩 로직에 더 많은 시간을 할애.

문자열을 통한 입력 매개변수 세트 저장/읽기.

복잡한 시스템(포트폴리오 등) 작성의 대폭 간소화.

사용자 지정 최적화 알고리즘의 손쉬운 연결.

OOP 접근 방식을 사용하면 위의 두 예에서와 같이 많은 반복적인 텍스트를 mqh 파일에 숨길 수 있습니다. OOP는 간결할 수도 있습니다.





특징.