ONNX es un formato de código abierto para representar modelos de aprendizaje automático. El script permite al usuario seleccionar un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo. A continuación, crea una sesión ONNX, recupera información sobre los tensores de entrada y salida del modelo e imprime esta información en la consola.
He aquí un desglose de la funcionalidad del script:
-
Selección de archivos:
- El script pide al usuario que seleccione un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo.
-
Procesamiento del modelo:
- Muestra un mensaje indicando que se está procesando el archivo de modelo ONNX, mencionando el nombre del archivo e indicando que los registros de depuración están activados.
-
Creación de sesión ONNX:
- Crea una sesión ONNX utilizando el fichero modelo seleccionado.
- Si se produce un error durante la creación de la sesión, imprime un mensaje de error en la consola y sale del script.
-
Información de entrada:
- Recupera e imprime información sobre los tensores de entrada en el modelo ONNX.
- Para cada tensor de entrada, imprime el índice de entrada, el nombre de la entrada e información adicional obtenida mediante la función OnnxGetInputTypeInfo.
-
Información de salida:
- Recupera e imprime información sobre los tensores de salida del modelo ONNX.
- Para cada tensor de salida, imprime el índice de salida, el nombre de salida y la información adicional obtenida mediante la función OnnxGetOutputTypeInfo.
