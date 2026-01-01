ONNX es un formato de código abierto para representar modelos de aprendizaje automático. El script permite al usuario seleccionar un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo. A continuación, crea una sesión ONNX, recupera información sobre los tensores de entrada y salida del modelo e imprime esta información en la consola.

He aquí un desglose de la funcionalidad del script:

Selección de archivos: El script pide al usuario que seleccione un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo. Procesamiento del modelo: Muestra un mensaje indicando que se está procesando el archivo de modelo ONNX, mencionando el nombre del archivo e indicando que los registros de depuración están activados. Creación de sesión ONNX: Crea una sesión ONNX utilizando el fichero modelo seleccionado.

Si se produce un error durante la creación de la sesión, imprime un mensaje de error en la consola y sale del script. Información de entrada: Recupera e imprime información sobre los tensores de entrada en el modelo ONNX.

Para cada tensor de entrada, imprime el índice de entrada, el nombre de la entrada e información adicional obtenida mediante la función OnnxGetInputTypeInfo. Información de salida: Recupera e imprime información sobre los tensores de salida del modelo ONNX.

Para cada tensor de salida, imprime el índice de salida, el nombre de salida y la información adicional obtenida mediante la función OnnxGetOutputTypeInfo.





El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre los tensores de entrada y salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.









