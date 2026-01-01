CodeBaseSecciones
Input and output of onnx model - script para MetaTrader 5

Manuel Gonzales
Visualizaciones:
73
Ranking:
(6)
Publicado:
OnnxInfo.mq5 (4.43 KB) ver
ONNX es un formato de código abierto para representar modelos de aprendizaje automático. El script permite al usuario seleccionar un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo. A continuación, crea una sesión ONNX, recupera información sobre los tensores de entrada y salida del modelo e imprime esta información en la consola.

He aquí un desglose de la funcionalidad del script:

  1. Selección de archivos:

    • El script pide al usuario que seleccione un archivo de modelo ONNX a través de un diálogo de archivo.

  2. Procesamiento del modelo:

    • Muestra un mensaje indicando que se está procesando el archivo de modelo ONNX, mencionando el nombre del archivo e indicando que los registros de depuración están activados.

  3. Creación de sesión ONNX:

    • Crea una sesión ONNX utilizando el fichero modelo seleccionado.
    • Si se produce un error durante la creación de la sesión, imprime un mensaje de error en la consola y sale del script.

  4. Información de entrada:

    • Recupera e imprime información sobre los tensores de entrada en el modelo ONNX.
    • Para cada tensor de entrada, imprime el índice de entrada, el nombre de la entrada e información adicional obtenida mediante la función OnnxGetInputTypeInfo.

  5. Información de salida:

    • Recupera e imprime información sobre los tensores de salida del modelo ONNX.
    • Para cada tensor de salida, imprime el índice de salida, el nombre de salida y la información adicional obtenida mediante la función OnnxGetOutputTypeInfo.

El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre los tensores de entrada y salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.



