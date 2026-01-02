Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Price Density - Market Noise Index - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 109
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador cuantifica con precisión el ruido del mercado, ayudando a los operadores a distinguir entre periodos de alta y baja volatilidad
representado gráficamente en el gráfico, lo que permite una fácil interpretación y una rápida toma de decisiones.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47690
El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre la entrada y la salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.Mi
En la representación gráfica, techanalysis representa la línea de tendencia a la derecha de las velas en la ruptura (en verde). Después de la ruptura, se supone el movimiento a lo largo de la línea roja.
Multisímbolo OnTick.Plazo para abreviar
Esta función me da los nombres abreviados de los plazos Ejemplo: "M1" en lugar de "PERIOD_M1"