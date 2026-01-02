CodeBaseSecciones
Indicadores

Price Density - Market Noise Index - indicador para MetaTrader 5

Wissam Hussein | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
109
Ranking:
(4)
Publicado:
El indicador cuantifica con precisión el ruido del mercado, ayudando a los operadores a distinguir entre periodos de alta y baja volatilidad

representado gráficamente en el gráfico, lo que permite una fácil interpretación y una rápida toma de decisiones.


    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47690

