Bu, kişisel kullanımım için uyguladığım bir göstergenin MT5 portudur.

Bir işlem açmadan önce kurallarınızı kontrol etmenize yardımcı olacak bir kontrol listesi tanımlamanıza olanak tanır.

Bunun otomatik olmadığını unutmayın. Kontrolleri manuel olarak tanımlamalı ve stratejinize göre işaretlemelisiniz.





Ayarlar

TAG - Bir grafikte bu göstergenin birden fazla örneğine sahip olmanızı sağlar. Örneklerin hepsinin farklı TAG değerlerine sahip olması gerektiğini unutmayın.

Pencere Konumu - Pencerenin açıldığı varsayılan konumu tanımlamanızı sağlar.

- Pencerenin açıldığı varsayılan konumu tanımlamanızı sağlar. Check01...Check20 - Kontrol listenizin kurallarını tanımlamanıza izin verir.



