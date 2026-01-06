Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Strategy Checklist - MetaTrader 5 için gösterge

Carlos Oliveira
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(8)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu, kişisel kullanımım için uyguladığım bir göstergenin MT5 portudur.

Bir işlem açmadan önce kurallarınızı kontrol etmenize yardımcı olacak bir kontrol listesi tanımlamanıza olanak tanır.

Bunun otomatik olmadığını unutmayın. Kontrolleri manuel olarak tanımlamalı ve stratejinize göre işaretlemelisiniz.

Strateji Kontrol Listesi

Ayarlar

  • TAG - Bir grafikte bu göstergenin birden fazla örneğine sahip olmanızı sağlar. Örneklerin hepsinin farklı TAG değerlerine sahip olması gerektiğini unutmayın.
  • Pencere Konumu - Pencerenin açıldığı varsayılan konumu tanımlamanızı sağlar.
  • Check01...Check20 - Kontrol listenizin kurallarını tanımlamanıza izin verir.


    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47594

