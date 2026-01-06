CodeBaseKategorien
Indikatoren

Strategy Checklist - Indikator für den MetaTrader 5

Carlos Oliveira
Dies ist die MT5-Portierung eines Indikators, den ich für meinen persönlichen Gebrauch implementiert habe.

Er ermöglicht es Ihnen, eine Checkliste zu definieren, mit deren Hilfe Sie Ihre Regeln überprüfen können, bevor Sie einen Handel eröffnen.

Bitte beachten Sie, dass dies nicht automatisch geschieht. Sie müssen die Checks manuell definieren und sie als Ihrer Strategie entsprechend markieren.

Strategie-Checkliste

Einstellungen

  • TAG - Erlaubt Ihnen, mehr als eine Instanz dieses Indikators in einem Chart zu haben. Beachten Sie, dass die Instanzen alle unterschiedliche TAG-Werte haben müssen.
  • Fensterposition - Ermöglicht es Ihnen, die Standardposition zu definieren, an der das Fenster geöffnet wird.
  • Check01...Check20 - Hier können Sie die Regeln für Ihre Checkliste festlegen.


