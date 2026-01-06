und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Strategy Checklist - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 24
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist die MT5-Portierung eines Indikators, den ich für meinen persönlichen Gebrauch implementiert habe.
Er ermöglicht es Ihnen, eine Checkliste zu definieren, mit deren Hilfe Sie Ihre Regeln überprüfen können, bevor Sie einen Handel eröffnen.
Bitte beachten Sie, dass dies nicht automatisch geschieht. Sie müssen die Checks manuell definieren und sie als Ihrer Strategie entsprechend markieren.
Einstellungen
- TAG - Erlaubt Ihnen, mehr als eine Instanz dieses Indikators in einem Chart zu haben. Beachten Sie, dass die Instanzen alle unterschiedliche TAG-Werte haben müssen.
- Fensterposition - Ermöglicht es Ihnen, die Standardposition zu definieren, an der das Fenster geöffnet wird.
- Check01...Check20 - Hier können Sie die Regeln für Ihre Checkliste festlegen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47594
DeltaFusion Lite ist die vereinfachte Version des DeltaFusionPro-Indikators für MT4. Er berechnet und zeigt das kumulative Delta und das Netto-Delta an und gibt Händlern einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb jeder Kerze. Durch die Analyse der Verteilung des Volumens zwischen Geld- und Briefkursen hilft der Indikator bei der Identifizierung von Marktstimmungsänderungen, potenziellen Umkehrungen und verschiedenen Arten von Divergenzen zwischen Preis und Volumen.Heikin Ashi Lines
Eine einfachere Art, Heikin Ashi anzuzeigen
ein einfacher visueller Strategietester / manuelles Handelstraining mit Martingale.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.