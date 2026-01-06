Rejoignez notre page de fans
Strategy Checklist - indicateur pour MetaTrader 5
Il s'agit du portage MT5 d'un indicateur que j'ai implémenté pour mon usage personnel.
Il vous permet de définir une liste de contrôle qui vous aide à vérifier vos règles avant d'ouvrir une transaction.
Gardez à l'esprit que ce n'est pas automatique. Vous devez définir manuellement les contrôles et les marquer comme étant conformes à votre stratégie.
Paramètres
- TAG - Permet d'avoir plus d'une instance de cet indicateur sur un graphique. N'oubliez pas que les instances doivent toutes avoir des valeurs TAG différentes.
- Window Position - Permet de définir la position par défaut de l'ouverture de la fenêtre.
- Check01...Check20 - Vous permet de définir les règles de votre liste de contrôle.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47594
