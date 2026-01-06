CodeBaseSeções
Indicadores

Strategy Checklist - indicador para MetaTrader 5

Carlos Oliveira
Visualizações:
36
Avaliação:
(8)
Publicado:
Essa é a porta MT5 de um indicador que implementei para meu uso pessoal.

Ele permite que você defina uma lista de verificação que o ajuda a verificar suas regras antes de abrir uma negociação.

Lembre-se de que isso não é automático. Você deve definir manualmente as verificações e marcá-las de acordo com sua estratégia.

Lista de verificação da estratégia

Configurações

  • TAG - Permite que você tenha mais de uma instância desse indicador em um gráfico. Lembre-se de que todas as instâncias devem ter valores de TAG diferentes.
  • Window Position (Posição da janela ) - Permite que você defina a posição padrão em que a janela é aberta.
  • Check01...Check20 - Permite que você defina as regras da sua lista de verificação.


    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47594

