Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Strategy Checklist - indicador para MetaTrader 5
Essa é a porta MT5 de um indicador que implementei para meu uso pessoal.
Ele permite que você defina uma lista de verificação que o ajuda a verificar suas regras antes de abrir uma negociação.
Lembre-se de que isso não é automático. Você deve definir manualmente as verificações e marcá-las de acordo com sua estratégia.
Configurações
- TAG - Permite que você tenha mais de uma instância desse indicador em um gráfico. Lembre-se de que todas as instâncias devem ter valores de TAG diferentes.
- Window Position (Posição da janela ) - Permite que você defina a posição padrão em que a janela é aberta.
- Check01...Check20 - Permite que você defina as regras da sua lista de verificação.
