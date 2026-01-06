这是我个人使用的指标的 MT5 移植版本。

它允许您定义一个检查清单，帮助您在开始交易前检查您的规则。

请记住，这不是自动的。您必须根据自己的策略手动定义检查并标记它们。





设置

TAG - 允许您在图表上设置多个该指标的实例。请记住，所有实例必须具有不同的 TAG 值。

窗口位置 - 可以定义打开窗口的默认位置。

- 可以定义打开窗口的默认位置。 Check01...Check20- 允许您定义检查清单的规则。



