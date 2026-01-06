Questa è la versione MT5 di un indicatore che ho implementato per uso personale.

Consente di definire una lista di controllo che aiuta a verificare le regole prima di aprire un'operazione.

Tenete presente che non è automatico. È necessario definire manualmente i controlli e contrassegnarli come conformi alla propria strategia.





Impostazioni

TAG - Permette di avere più di un'istanza di questo indicatore su un grafico. Tenete presente che le istanze devono avere tutte valori TAG diversi.

Posizione della finestra - Consente di definire la posizione predefinita di apertura della finestra.

- Consente di definire la posizione predefinita di apertura della finestra. Check01...Check20 - Consente di definire le regole della lista di controllo.



