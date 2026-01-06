CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Strategy Checklist - indicatore per MetaTrader 5

Carlos Oliveira | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Questa è la versione MT5 di un indicatore che ho implementato per uso personale.

Consente di definire una lista di controllo che aiuta a verificare le regole prima di aprire un'operazione.

Tenete presente che non è automatico. È necessario definire manualmente i controlli e contrassegnarli come conformi alla propria strategia.

Lista di controllo della strategia

Impostazioni

  • TAG - Permette di avere più di un'istanza di questo indicatore su un grafico. Tenete presente che le istanze devono avere tutte valori TAG diversi.
  • Posizione della finestra - Consente di definire la posizione predefinita di apertura della finestra.
  • Check01...Check20 - Consente di definire le regole della lista di controllo.


    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47594

    CandleTrend CandleTrend

    L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe.

    CCIT3_Semplice CCIT3_Semplice

    Indicatore CCIT3 modificato

    Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

    un semplice tester di strategia visiva / formazione al commercio manuale con la Martingala.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).