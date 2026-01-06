Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Strategy Checklist - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questa è la versione MT5 di un indicatore che ho implementato per uso personale.
Consente di definire una lista di controllo che aiuta a verificare le regole prima di aprire un'operazione.
Tenete presente che non è automatico. È necessario definire manualmente i controlli e contrassegnarli come conformi alla propria strategia.
Impostazioni
- TAG - Permette di avere più di un'istanza di questo indicatore su un grafico. Tenete presente che le istanze devono avere tutte valori TAG diversi.
- Posizione della finestra - Consente di definire la posizione predefinita di apertura della finestra.
- Check01...Check20 - Consente di definire le regole della lista di controllo.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47594
