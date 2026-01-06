이것은 제가 개인적으로 사용하기 위해 구현한 인디케이터의 MT5 포트입니다.

거래를 시작하기 전에 규칙을 확인하는 데 도움이 되는 체크리스트를 정의할 수 있습니다.

이 기능은 자동이 아니라는 점에 유의하세요. 점검 항목을 수동으로 정의하고 전략에 따라 표시해야 합니다.





설정

태그 - 차트에 이 보조지표의 인스턴스를 두 개 이상 표시할 수 있습니다. 인스턴스는 모두 다른 태그 값을 가져야 한다는 점에 유의하세요.

창 위치 - 창이 열리는 기본 위치를 정의할 수 있습니다.

- 창이 열리는 기본 위치를 정의할 수 있습니다. Check01...Check20 - 체크리스트의 규칙을 정의할 수 있습니다.



