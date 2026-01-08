CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
32
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Clique no candlestick para ver a faixa do corpo, a faixa alta-baixa, a faixa do pavio superior e a faixa do pavio inferior.

Intervalo do corpo da vela de alta = Fechar - Abrir

Faixa do corpo da vela de baixa = Aberto - Fechado

Faixa alta-baixa = Alta - Baixa

Upper wick range e lower wick range

Pressione a tecla D para excluir o texto.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47496

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Esse indicador implementa a "Teoria dos trimestres" - um conceito de análise técnica que divide o movimento de preços em quatro trimestres em torno de um nível de base central. Ele foi projetado para trabalhar com vários tipos de ativos (Forex, ações, commodities etc.) e fornece níveis visuais de trimestre no gráfico.

wd.Multi_LineMA wd.Multi_LineMA

O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", foi projetado para oferecer aos traders informações valiosas sobre os valores da média móvel em um período de tempo maior (MTF Multi TimeFrame). Ele inclui recursos visuais adicionais para uma análise aprofundada, como a capacidade de visualizar trilhas para um número especificado de barras e uma linha de preço horizontal MA dinâmica.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.