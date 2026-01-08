Participe de nossa página de fãs
Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicador para MetaTrader 5
Clique no candlestick para ver a faixa do corpo, a faixa alta-baixa, a faixa do pavio superior e a faixa do pavio inferior.
Intervalo do corpo da vela de alta = Fechar - Abrir
Faixa do corpo da vela de baixa = Aberto - Fechado
Faixa alta-baixa = Alta - Baixa
Upper wick range e lower wick range
Pressione a tecla D para excluir o texto.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47496
Esse indicador implementa a "Teoria dos trimestres" - um conceito de análise técnica que divide o movimento de preços em quatro trimestres em torno de um nível de base central. Ele foi projetado para trabalhar com vários tipos de ativos (Forex, ações, commodities etc.) e fornece níveis visuais de trimestre no gráfico.wd.Multi_LineMA
O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", foi projetado para oferecer aos traders informações valiosas sobre os valores da média móvel em um período de tempo maior (MTF Multi TimeFrame). Ele inclui recursos visuais adicionais para uma análise aprofundada, como a capacidade de visualizar trilhas para um número especificado de barras e uma linha de preço horizontal MA dinâmica.
O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.