거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Candlestick Body, High Low and Wick Range - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
캔들스틱을 클릭하면 몸통 범위, 고저 범위, 상단 심지 범위, 하단 심지 범위 값을 볼 수 있습니다.
상승 캔들 몸통 범위 = 종가 - 시가
약세 캔들 몸통 범위 = 시가 - 종가
고저가 범위 = 고가 - 저가
상단 심지 범위 및 하단 심지 범위
텍스트를 삭제하려면 D 키를 누릅니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47496
Aklamavo Quarters Theory
이 보조지표는 가격 움직임을 중앙 기준선을 중심으로 4개 분기로 나누는 기술적 분석 개념인 '분기 이론'을 구현합니다. 여러 자산 유형(외환, 주식, 원자재 등)에 사용할 수 있도록 설계되었으며 차트에서 시각적인 분기별 수준을 제공합니다.MultiXRSXSignal
멀티막시그널 인디케이터는 서로 다른 차트주기의 XRSX 인디케이터 4개 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.
InfoAccount
This is an informative script displaying data on the current trading account in the chart window.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.