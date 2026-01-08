请观看如何免费下载自动交易
点击烛台可查看其主体范围、高低范围、上灯芯范围和下灯芯范围值。
看涨蜡烛图的主体范围 = 收盘价 - 开盘价
看跌蜡烛图主体范围 = 开盘 - 收盘
高低区间 = 高 - 低
上灯芯范围和下灯芯范围
按 D 键删除文本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47496
