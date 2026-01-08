该指标实现了 "季度理论"（Quarters Theory）--一种技术分析概念，将价格走势围绕中心基准水平划分为四个季度。它设计用于多种资产类型（外汇、股票、商品等），并在图表上提供直观的季度水平。

MT5 自定义指标名为 "wd.Multi_LineMA.mq5"，旨在为交易者提供更高的时间框架（MTF 多时间框架）移动平均值的宝贵见解。它还包含用于深入分析的其他可视化功能，例如查看指定条数的轨迹和动态 MA 水平价格线的功能。