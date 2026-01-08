CodeBaseSezioni
Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicatore per MetaTrader 5

Fare clic sulla candela per vedere il suo body range, il range alto-basso, il range di wick superiore e il range di wick inferiore.

Intervallo del corpo della candela rialzista = Chiusura - Apertura

Intervallo del corpo della candela ribassista = Apertura - Chiusura

Intervallo alto-basso = Alto - Basso

Intervallo superiore e inferiore dello stoppino

Premere il tasto D per cancellare il testo.


