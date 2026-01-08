Unisciti alla nostra fan page
Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicatore per MetaTrader 5
Fare clic sulla candela per vedere il suo body range, il range alto-basso, il range di wick superiore e il range di wick inferiore.
Intervallo del corpo della candela rialzista = Chiusura - Apertura
Intervallo del corpo della candela ribassista = Apertura - Chiusura
Intervallo alto-basso = Alto - Basso
Intervallo superiore e inferiore dello stoppino
Premere il tasto D per cancellare il testo.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47496
