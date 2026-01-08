CodeBaseSections
Indicateurs

Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
15
Note:
(5)
Publié:
Cliquez sur le chandelier pour voir sa fourchette, sa fourchette haute basse, sa fourchette haute de la mèche et sa fourchette basse de la mèche.

Corps du chandelier haussier = Fermeture - Ouverture

Corps du chandelier baissier = Ouverture - Fermeture

High low range = High - Low

Fourchette supérieure de la mèche et fourchette inférieure de la mèche

Appuyez sur la touche D pour effacer le texte.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47496

