Candlestick Body, High Low and Wick Range - indicateur pour MetaTrader 5
Cliquez sur le chandelier pour voir sa fourchette, sa fourchette haute basse, sa fourchette haute de la mèche et sa fourchette basse de la mèche.
Corps du chandelier haussier = Fermeture - Ouverture
Corps du chandelier baissier = Ouverture - Fermeture
High low range = High - Low
Fourchette supérieure de la mèche et fourchette inférieure de la mèche
Appuyez sur la touche D pour effacer le texte.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47496
