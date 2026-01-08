Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Candlestick Body, High Low and Wick Range - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
4
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğunun üzerine tıklayın.

Boğa Mum Çubuğu Gövde Aralığı = Kapanış - Açılış

Ayı Mum Çubuğu Gövde Aralığı = Açılış - Kapanış

Yüksek düşük aralık = Yüksek - Düşük

Üst fitil aralığı ve alt fitil aralığı

Metni silmek için D tuşuna basın.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47496

