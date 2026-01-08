Fan sayfamıza katılın
Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğunun üzerine tıklayın.
Boğa Mum Çubuğu Gövde Aralığı = Kapanış - Açılış
Ayı Mum Çubuğu Gövde Aralığı = Açılış - Kapanış
Yüksek düşük aralık = Yüksek - Düşük
Üst fitil aralığı ve alt fitil aralığı
Metni silmek için D tuşuna basın.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47496
