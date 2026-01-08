Dieser Indikator setzt die "Quartals-Theorie" um - ein Konzept der technischen Analyse, das die Kursbewegung in vier Quartale um ein zentrales Basisniveau unterteilt. Der Indikator kann mit mehreren Anlagetypen (Devisen, Aktien, Rohstoffe usw.) verwendet werden und bietet visuelle Quartalebenen auf dem Diagramm.

Der benutzerdefinierte MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Multi_LineMA.mq5" wurde entwickelt, um Händlern wertvolle Einblicke in die Werte des gleitenden Durchschnitts in einem höheren Zeitrahmen (MTF Multi TimeFrame) zu bieten. Er umfasst zusätzliche visuelle Funktionen für eine gründliche Analyse, wie die Möglichkeit, Trails für eine bestimmte Anzahl von Balken und eine dynamische horizontale MA-Kurslinie anzuzeigen.