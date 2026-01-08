CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Candlestick Body, High Low and Wick Range - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
9
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Klicken Sie auf die Kerze, um ihren Body Range, High Low Range, Upper Docht Range und Lower Docht Range Wert zu sehen.

Bullish Candlestick Body Range = Close - Open

Bearish Candlestick Body Range = Öffnen - Schließen

Hoch-Tief-Bereich = Hoch-Tief

Oberer Dochtbereich & unterer Dochtbereich

Drücken Sie die Taste D, um den Text zu löschen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47496

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Dieser Indikator setzt die "Quartals-Theorie" um - ein Konzept der technischen Analyse, das die Kursbewegung in vier Quartale um ein zentrales Basisniveau unterteilt. Der Indikator kann mit mehreren Anlagetypen (Devisen, Aktien, Rohstoffe usw.) verwendet werden und bietet visuelle Quartalebenen auf dem Diagramm.

wd.Multi_LineMA wd.Multi_LineMA

Der benutzerdefinierte MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Multi_LineMA.mq5" wurde entwickelt, um Händlern wertvolle Einblicke in die Werte des gleitenden Durchschnitts in einem höheren Zeitrahmen (MTF Multi TimeFrame) zu bieten. Er umfasst zusätzliche visuelle Funktionen für eine gründliche Analyse, wie die Möglichkeit, Trails für eine bestimmte Anzahl von Balken und eine dynamische horizontale MA-Kurslinie anzuzeigen.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.