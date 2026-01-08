und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candlestick Body, High Low and Wick Range - Indikator für den MetaTrader 5
Klicken Sie auf die Kerze, um ihren Body Range, High Low Range, Upper Docht Range und Lower Docht Range Wert zu sehen.
Bullish Candlestick Body Range = Close - Open
Bearish Candlestick Body Range = Öffnen - Schließen
Hoch-Tief-Bereich = Hoch-Tief
Oberer Dochtbereich & unterer Dochtbereich
Drücken Sie die Taste D, um den Text zu löschen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47496
