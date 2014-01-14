Autor real:

Vladislav Goshkov (VG)

El destacado teórico Thomas Henning Murrey es ampliamente conocido en el mundo del trading moderno. Fue él quien adaptó la teoría del legendario William Gann haciéndolo más comprensible. Murrey creó sus famosas líneas de matemáticas (o niveles) sobre la base de los principios del "Cuadrado de Nueve" de Gann. Las líneas han demostrado ser una herramienta eficaz y ampliamente utilizada para la previsión de los cambios de movimiento del mercado.

La idea de las Líneas de Murrey se puede describir brevemente de la siguiente manera: el rango se divide en 8 partes iguales (áreas) y, además, dos áreas exteriores se generan, por encima y por debajo. Las áreas se dividen en líneas.

Descripción las líneas (para un gráfico diario):

Las líneas 8/8 y 0/8 (resistencia final). Estas son las líneas más fuertes, originando la resistencia y soporte más importantes.

Línea 7/8 (débil, parada y retroceso). Esta es una línea débil. Si el precio se ha movido demasiado lejos y demasiado rápido y se detuvo cerca de esta línea, se revertirá rápidamente hacia abajo. Si el precio no se ha detenido cerca de esta línea, continuará subiendo hasta 8/8.

Línea 1/8 (débil, parada y retroceso). Esta es una línea débil. Si el precio se ha movido demasiado lejos y demasiado rápido y se detuvo cerca de esta línea, se revertirá rápidamente hacia arriba. Si el precio no se ha detenido cerca de esta línea, continuará bajando hasta 0/8.

Líneas 6/8 y 2/8 (pivote, retroceso). Estas dos líneas son sólo inferiores a la línea 4/8 en su capacidad para revertir el movimiento de los precios.

Línea 5/8 (alto del rango de cotización). Los precios de todos los mercados pasan el 40% de su tiempo moviéndose entre las líneas 5/8 y 3/8. En caso de que el precio se mueva alrededor de la línea 5/8 y se resiste a ella durante 10-12 días, significa que se trata de una "zona premium" para la venta y muchos traders siguen esta señal. Pero en caso de que el precio se mantenga por encima de 5/8, va a permanecer en el área por mucho tiempo. Pero si el precio cae por debajo de 5/8, entonces es muy probable que caiga hasta el siguiente nivel de resistencia.

Línea 3/8 (bajo del rango de cotización). Si el precio por debajo de este nivel se mueve hacia arriba, va a ser muy difícil que se rompa este nivel. En caso de que se pase esta línea y el precio se mantenga por encima de ella durante 10-12 días, entonces se mantendrá por encima de esta línea y pasará el 40% del tiempo en moviéndose entre esta línea y la línea de 5/8.

Línea 4/8 (principal soporte/resistencia). Esta línea ofrece el máximo de resistencia/soporte. Esta línea es la mejor para la compra/venta. En caso de que el precio sea superior a 4/8, entonces es un nivel de soporte fuerte. En caso de que el precio sea inferior a 4/8, entonces es un nivel de resistencia espléndido.

El área entre 8/8 y +2/8 es una zona de sobrecompra.

El área comprendida entre 0/8 y -2/8 es una zona de sobreventa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 12.10.2007.



