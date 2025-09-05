이 지표에서 사용되는 볼린저 레벨의 수는 클래식 볼린저 밴드 ® 지표보다 훨씬 많습니다.



요점은 값 1, 2, 3, 4, 5 등의 범위에서 "편차"매개 변수가있는 레벨 세트가 지원 및 저항 수준을 매우 잘 수정한다는 것입니다. 이 표시기는 애플리케이션에 따라 레벨 수가 다른 네 가지 변형으로 만들어집니다.

이 인디케이터는 두 개의 평균과 수십 가지 가능한 변형에서 각 평균을 선택할 수 있는 범용 스무딩을 사용하여 만들어집니다:



SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균 LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.