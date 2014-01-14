Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Keltner Channels Set - indicador para MetaTrader 5
- 1766
Este indicador utiliza en realidad más de dos canales de Keltner que el indicador estándar Canales Keltner.
El indicador permite percibir con mayor claridad el panorama general del comportamiento de un activo financiero. El indicador se construye en dos variantes con diferente cantidad de niveles para los diferentes casos en que puede aplicarse.
El indicador se construye con el uso de suavizado universal, con dos medias y la posibilidad de seleccionar cada una de estas medias de entre diez opciones disponibles:
- SMA - Media móvil simple
- EMA - Media móvil exponencial
- SMMA - Media móvil suavizada
- LWMA - Media móvil lineal ponderada
- JJMA - Media adaptable JMA
- JurX - Suavizado ultralineal
- ParMA - Alisado parabólico
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
- VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
- AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman
Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100. Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
Los indicadores usan la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
