Wirklicher Autor:

Victor Chebotariov

Die Anzeige zeigt den aktuelle Markttrend.

Er berechnet sich wie folgt:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)



wobei:

OPEN[bar] - bar opening price;

CLOSE[bar] - Schlusskurs der jew. Bar;

SMA() - Glättungsalgorithmus;

period - SMA() Glättunglänge;

bar - Bar-Index.

Die Basissignale des Indikators:

Das Aufwärtskreuzen der Nulllinie - KAUF; Das Abwärtskreuzen der Nulllinie - VERKAUF;

Der Autor empfiehlt für diesen Indikator eine Glättunglänge von 174, aber es können auch andere Werte verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".



Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 03.08.2006.



