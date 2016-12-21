und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Go - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1174
Wirklicher Autor:
Die Anzeige zeigt den aktuelle Markttrend.
Er berechnet sich wie folgt:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
wobei:
- OPEN[bar] - bar opening price;
- CLOSE[bar] - Schlusskurs der jew. Bar;
- SMA() - Glättungsalgorithmus;
- period - SMA() Glättunglänge;
- bar - Bar-Index.
Die Basissignale des Indikators:
- Das Aufwärtskreuzen der Nulllinie - KAUF;
- Das Abwärtskreuzen der Nulllinie - VERKAUF;
Der Autor empfiehlt für diesen Indikator eine Glättunglänge von 174, aber es können auch andere Werte verwendet werden.
Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 03.08.2006.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/440
