CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Go - Indikator für den MetaTrader 5

Victor Chebotariov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1174
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
go.mq5 (5.44 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Victor Chebotariov

Die Anzeige zeigt den aktuelle Markttrend.

Er berechnet sich wie folgt:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)

wobei:

  • OPEN[bar] - bar opening price;
  • CLOSE[bar] - Schlusskurs der jew. Bar;
  • SMA() - Glättungsalgorithmus;
  • period - SMA() Glättunglänge;
  • bar - Bar-Index.

Die Basissignale des Indikators:

  1. Das Aufwärtskreuzen der Nulllinie - KAUF;
  2. Das Abwärtskreuzen der Nulllinie - VERKAUF;

Der Autor empfiehlt für diesen Indikator eine Glättunglänge von 174, aber es können auch andere Werte verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 03.08.2006.

Go

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/440

KRI KRI

Während der Berechnung des Oszillators Kairi (KRI) wird die Abweichung eines Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitts berechnet. Das Ergebnis wird als Prozentsatz vom Durchschnitt dargestellt.

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Dieser Oszillator erzeugt Signale zur Positionseröffnung und -schließung basierend auf den Indikatoren RSI und CCI.

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

Ein einfacher Indikator, der die Minima und Maxima des ältesten, des mittleren und der kürzesten Periode mit Signalpunkten anzeigt.

"Center of Gravity" von J. F. Ehlers "Center of Gravity" von J. F. Ehlers

Der "Center of Gravity" (Gravitätszentrum) ist ein Oszillator, der von John Ehlers entwickelt und im Magazin "Stocks & Commodities" (Mai, 2002) veröffentlicht wurde.